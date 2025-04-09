Играл без перчаток из-за кривых пальцев: умер экс-вратарь сборной Бразилии и партнер Пеле

Манга

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8 апреля в возрасте 87 лет умер бывший вратарь сборной Бразилии по футболу Аилтон Корреа де Арруда, более известный как Манга.

Об этом сообщила пресс-служба бразильского "Ботафого", где Манга провел большую часть своей карьеры.

В последнее время титулованный вратарь боролся с раком простаты и ушел из жизни в больнице "Рио Барра" в Рио-де-Жанейро.

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Манга выступал за "Ботафого" с 1959 по 1968 год, провел за клуб 442 матча, в которых пропустил 394 мяча.

Из-за кривых пальцев он был вынужден играть без вратарских перчаток, но это не сказывалось на его мастерстве.

Бразилец также выступал за "Спорт Ресифи", "Насьональ", "Интернасьональ", "Операрио", "Куритибу", "Гремио" и "Барселону" Гуаякиль, где и завершил карьеру в 44 года в 1982-м.

В период с 1965 по 1967 год Манга провел 12 матчей за сборную Бразилии. Он выступал в составе национальной команды, за которую тогда играл легендарный Пеле, на чемпионате мира-1966.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист погиб , спасая людей во время пожара в ночном клубе.