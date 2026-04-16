ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
146
Время на прочтение
1 мин

Играл вместе с Лужным: трагически погиб экс-вратарь "Арсенала" и "Ювентуса"

Известный австрийский голкипер Александер Маннингер погиб в ДТП в возрасте 48 лет.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Александер Маннингер / © Associated Press

Бывший вратарь "Арсенала", "Ювентуса" и сборной Австрии Александер Маннингер трагически погиб в ДТП.

Как сообщает австрийский Kicker, 48-летний Маннингер погиб в результате столкновения его автомобиля с пригородным поездом в федеральной земле Зальцбург, Австрия.

По данным полиции, около 8:20 утра его автомобиль пересекал железнодорожный переезд в Нусдорфе-ам-Хаунсберге, когда поезд врезался в машину и протащил ее за собой.

Спасатели вытащили ехавшего в одиночку экс-голкипера из разбитого авто, однако реанимационные меры не дали результата. Машинист поезда остался невредимым. Причины аварии выясняются.

Маннингер выступал за ряд известных европейских клубов, в том числе лондонский "Арсенал" (1997-2002), туринский "Ювентус" (2008-2012), "Ливерпуль" (2016-2017).

В "Арсенале" одноклубником австрийца был бывший футболист сборной Украины Олег Лужный. В составе лондонцев Маннингер выигрывал чемпионат и Кубок Англии, а с "Ювентусом" стал чемпионом Италии.

За свою карьеру Маннингер провел 33 матча за сборную Австрии.

Ранее сообщалось, что умер легендарный экс-тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie