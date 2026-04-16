Играл вместе с Лужным: трагически погиб экс-вратарь "Арсенала" и "Ювентуса"

Александер Маннингер / © Associated Press

Реклама

Бывший вратарь "Арсенала", "Ювентуса" и сборной Австрии Александер Маннингер трагически погиб в ДТП.

Как сообщает австрийский Kicker, 48-летний Маннингер погиб в результате столкновения его автомобиля с пригородным поездом в федеральной земле Зальцбург, Австрия.

По данным полиции, около 8:20 утра его автомобиль пересекал железнодорожный переезд в Нусдорфе-ам-Хаунсберге, когда поезд врезался в машину и протащил ее за собой.

Реклама

Спасатели вытащили ехавшего в одиночку экс-голкипера из разбитого авто, однако реанимационные меры не дали результата. Машинист поезда остался невредимым. Причины аварии выясняются.

Маннингер выступал за ряд известных европейских клубов, в том числе лондонский "Арсенал" (1997-2002), туринский "Ювентус" (2008-2012), "Ливерпуль" (2016-2017).

В "Арсенале" одноклубником австрийца был бывший футболист сборной Украины Олег Лужный. В составе лондонцев Маннингер выигрывал чемпионат и Кубок Англии, а с "Ювентусом" стал чемпионом Италии.

За свою карьеру Маннингер провел 33 матча за сборную Австрии.

Реклама

