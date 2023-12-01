Играл за клуб УПЛ: украинский футболист погиб на войне с российскими оккупантами

На войне с российскими захватчиками погиб бывший футболист луцкой "Волыни" и тернопольской "Нивы" Роман Годованый.

Трагическое известие сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

33-летний Годованый служил в 33-й отдельной механизированной бригаде. Роман погиб 29 ноября во время выполнения боевого задания в результате взрыва вражеского снаряда. У него осталась жена и двое детей.

Подробностями гибели воина поделился спортивный журналист Роман Бебех.

"Рома был в 33-й бригаде. Ночью был на боевом выходе, по его подразделению начал работать танк. Бойцы забежали в посадку и там зацепили растяжку", – написал он в Facebook.

В профессиональном футболе Годованый дебютировал в составе тернопольской "Нивы", за которую на позиции защитника выступал в Первой и Второй лигах. В 2009 году он стал чемпионом Европы среди студенческих команд.

В декабре 2009 года с Романом подписала контракт "Волынь". Вместе с луцким клубом он стал серебряным призером Первой лиги, а уже в следующем сезоне дебютировал в УПЛ, где сыграл 15 матчей.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб бывший футболист "Ворсклы", "Металлиста" и "Зари" Александр Гончар.

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