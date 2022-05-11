Играл за клуб во время Второй мировой войны: умер старейший экс-футболист "Барселоны"

Ушел в вечность бывший вратарь каталонской "Барселоны" Жоан Баутиста Льопис.
Легендарный голкипер "Барселоны" умер 10 мая в возрасте 106 лет. Он был старейшим среди бывших игроков каталонского клуба.
Печальным известием поделилась пресс-служба "сине-гранатовых".
Льопис был сыном фермера, который выращивал цитрусовые. Он с детства болел за каталонский клуб. Позже Жоан стал вратарем, проявил себя во время военной службы.
В 1941 году Жоан подписал контракт с любительской командой "Барселоны" и до 1943 года провел 6 товарищеских поединков. В официальных матчах он не играл, поскольку проиграл конкуренцию Луису Миро, Аргиле и Пепе Ногесу.
"Блаугранас" выразили соболезнования родным и близким Жоана Баутисты Льописа.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что в возрасте 33 лет скончался украинский чемпион Паралимпиады-2020 по плаванию.
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