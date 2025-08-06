"Играли не против дворовой команды": в "Динамо" объяснили поражение от "Пафоса" в отборе Лиги чемпионов

Владислав Кабаев / © ФК Динамо Киев

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Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал поражение от кипрского "Пафоса" (0:1) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

"Возможно, мы начали матч не так, как хотели. Мы же играем против людей, против квалифицированных людей. Мы не играем против какой-то дворовой команды. Там тоже хорошие игроки с хорошим качеством.

Да, нам не удалось начало, но потом, не скажу, что матч был под нашим контролем, но были моменты, полумоменты, хорошие удары, хорошие выходы из обороны в атаку.

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Нам не хватило гола. Да и пропустили такой – после стандарта в контратаке. Трудно сейчас говорить на эмоциях. Будем разбирать эту игру, но я по себе скажу – нам нужно работать. Не все, не всегда, но бывает, что мы выходим... Соперник был злее, они блокируют, а судья давал играть. Нам нужно больше работать над этим – быть хитрее, неприятнее для соперника.

Не скажу, что соперник нас удивил. Мы смотрели, как они играли против "Маккаби" – знали, что у них быстрые фланги, что их защитники играют грязно, но в пределах правил. Я на себе это почувствовал – было мало конструктивного футбола, а больше борьбы, сумбура. В этом мы уступили, если проиграли.

Не удивили нас, но эта наглость сыграла им в плюс, а нам в минус. Я сейчас очень зол, потому что в таких моментах нужно быть крепче, здоровее, хитрее, чтобы удавалось все нам гораздо легче.

Это 0:1 – ничего страшного здесь нет. У нас было много моментов, мы могли забивать. Поэтому ответный матч будет веселым. Надеюсь, будет более качественная игра с нашей стороны. Есть над чем работать. Сегодня неприятно, но завтра игра забудется. Затем будет матч УПЛ, после которого, надеюсь, поедем на выезд с положительными эмоциями.

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Проблема ли, что на Кипре температура +34 градуса? Мы играем на зеленом поле, один мяч, круглый... Если я скажу, что поле не такое или жара... Возможно, это сыграет роль. Возможно, нет. Не хочу говорить о внешних факторах. Давайте смотреть себе в глаза трезво. Надо смотреть на себя и относиться немного самокритично. Все будет зависеть от нас, а не от погоды, мяча или еще чего-то", – сказал Кабаев в комментарии Football Hub.

Ранее сообщалось, что поражение "Динамо" от "Пафоса" прокомментировал главный тренер киевлян Александр Шовковский.

Также на неутешительный результат игры отреагировал лидер "бело-синих" Андрей Ярмоленко.

Ответный матч между командами состоится 12 августа на Кипре. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

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Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с триумфатором пары "Лех" (Польша) – "Црвена Звезда" (Сербия).

Тот, кто проиграет, в раунде плей-офф отбора Лиги Европы сразится с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

Напомним, "Динамо" стартовало со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где дважды разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Благодаря этому киевляне гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.