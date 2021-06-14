"Играли против одной из лучших сборных мира": Ярмоленко - о драматическом поражении от нидерландцев

Один из лидеров "сине-желтых" поделился эмоциями после завершения поединка.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от команды Нидерландов в стартовом матче на Чемпионате Европы-2020. Подопечные Андрея Шевченко сумели отыграться со счета 0:2, но в итоге проиграли 2:3.

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"Конечно, расстроены результатом. Вытащили такую игру с 0:2, сравняли. Конечно, обидно проигрывать на последних минутах. Но ничего страшного, у нас еще есть два матча. Если мы проведем их с такой же самоотдачей, как сегодня, уверен, что мы без проблем сможем добыть очки.

Нужно понимать где мы играли, против кого играли. Мы играли на выезде против Нидерландов - одной из лучших сборных в мире. Конечно, было тяжело. Они владели преимуществом. Но это не была игра в одни ворота. У нас были моменты, которые мы могли реализовывать в первом тайме.

По эмоциям трудно сейчас судить об игре, потому что 0:2, 2:2, в конце проиграли. Трудно говорить о игре. Думаю, завтра спокойно сядем и разберем игру с тренерским штабом, нам укажут на наши ошибки. Будем двигаться дальше.

Огромное спасибо болельщикам, которые были здесь. И своим партнерам по команде, потому что придя в раздевалку, увидел, что каждый из них отдал все силы", - сказал Ярмоленко в эфире телеканала "Футбол 1".

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Украина и Нидерланды выступают в группе C, где их соперниками также являются команды Австрии и Северной Македонии. В поединке 1-го тура Австрия обыграла Северную Македонию со счетом 3:1.

и В поединке 1-го тура Австрия Северную Македонию со счетом 3:1. В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, матч сборной Украины против Нидерландов переписал историю футбола.

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