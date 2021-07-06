"Играть, чтобы звучал наш гимн": известный украинский тренер выступил против бойкота пляжного ЧМ в Москве

"Играть, чтобы звучал наш гимн": известный украинский тренер выступил против бойкота пляжного ЧМ в Москве

Мирон Маркевич поделился мыслями относительно резонансного решения.

Знаменитый футбольный тренер, а ныне глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал запрет сборной Украины по пляжному футболу выступить на Чемпионате мира в Москве.

- Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть. Не просто играть, а чтобы там звучал наш гимн. Тем более, что у нас хорошая сборная. Я склоняюсь к тому, что надо ехать и показать хороший результат. Это если брать спортивную составляющую.

- Украинцы возмущаются, что мы едем на турнир в Россию, которая ведет против нас войну.

- Здесь тоже есть своя правда. И те правы, и те правы. Но можно же поехать и выиграть чемпионат. Я не участвовал в принятии этого решения.

- Наверное, надо было отказаться и от квалификации, когда стало известно, что турнир состоится в Москве?

- Наверное. Мне трудно сейчас что-то говорить, я только сегодня об этом прочитал. Все внимание было сконцентрировано на сборной Украины на Евро. Посмотрим, возможно, через день-два решения изменится.

Прежде всего от этого страдают футболисты, которые пытались и хотели попасть на такой серьезный форум. Футболисты, наверное, должны были ехать, а болельщики нет. Так мне кажется.

- Предусмотрены ли санкции за такой отказ?

- Этого я не знаю, - цитирует Маркевича Tribuna.com.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что легенда "Динамо" и вице-президент Аcсоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук раскритиковал бойкот ЧМ в Москве, а в российской Госдуме свирепствуют из-за бойкота Украины пляжного мундиаля.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21-го по 29 августа.

На турнире должны выступить 16 команд, жеребьевка финальной стадии запланирована на 8 июля в швейцарском Цюрихе.

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