Игрок АПЛ получил длительный бан из-за расистской шутки о своем одноклубнике: что произошло

Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур получил строгое наказание за расистское высказывание в адрес своего одноклубника Сона Хын Мина.

Английская футбольная ассоциация (FA) дисквалифицировала 27-летнего уругвайца на 7 матчей и оштрафовала на 100 тысяч фунтов, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Скандальный инцидент произошел еще в июне этого года, когда Бентанкур участвовал в ток-шоу на уругвайском телевидении. Во время эфира телеведущий попросил у Родриго футболку Сон Хын Мина, на что тот в шутку ответил, что может привезти футболку кузена Сона, который с ним "на одно лицо".

Несмотря на извинения от Бентанкура, слова самого Сона о том, что он не обиделся и официальное заявление клуба, что никакого конфликта нет, FA открыла дело против хавбека и решила его наказать.

Отмечается, что дисквалификация Бентанкура распространяется только на внутреннюю арену. Он сможет участвовать в матчах Лиги Европы.

Сейчас "Тоттенхэм" занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 16 очков после 11 матчей. Свой следующий поединок "шпоры" проведут 23 ноября на выезде против "Манчестер Сити" в чемпионате Англии.

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