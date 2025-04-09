Игрок "Арсенала" установил уникальный рекорд Лиги чемпионов в триумфальном матче с "Реалом"

Деклан Райс / © Associated Press

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Полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс установил уникальный рекорд Лиги чемпионов в первом матче 1/4 финала турнира против мадридского "Реала"

26-летний англичанин стал первым игроком в истории, который забил два гола прямыми ударами со штрафного в поединке плей-офф Лиги чемпионов, сообщает статистический портал Opta.

Райс оформил дубль в игре с "Реалом". На 58-й минуте он открыл счет во встрече, мастерски обведя стенку ударом со штрафного.

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На 70-й минуте Деклан удвоил преимущество "канониров", снова забив прямым ударом со штрафного. На этот раз он очень красиво отправил мяч точно в дальнюю "девятку" ворот Тибо Куртуа.

Интересно, что для Райса это первый и второй забитые мячи со штрафного в профессиональной карьере.

"Умение пробивать штрафные? Это было во мне. Но я слишком часто попадал в стенку или пробивал выше. Сначала мы планировали подать, но я увидел расположение стенки и голкипера и решил – первый удар должен быть прямым.

Второй гол? У меня просто была уверенность пробить. Еще не осознал, потому что впереди еще ответный матч, но я взволнован, на седьмом небе от счастья. Думаю, через несколько лет до меня дойдет, насколько особенным был сегодняшний вечер", – поделился эмоциями Райс после окончания игры в комментарии для УЕФА.

"Арсенал" уничтожил "Реал" со счетом 3:0. Ответный матч состоится в среду, 16 апреля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Победитель пары "Арсенал" – "Реал" в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между французским ПСЖ и английской "Астон Виллой".

Другую полуфинальную пару Лиги чемпионов составят клубы, которые победят в четвертьфиналах "Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия) и "Барселона" (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Напомним, "Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.