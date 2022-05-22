Игрок "Динамо" дебютным голом завершил выступление в составе чемпиона Польши (видео)

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера открыл счет в последнем матче польского "Леха" сезона-2021/22.

Кендзера, на правах аренды играющий за познанский "Лех", отличился в матче последнего тура Экстраклассы в поединке с "Заглембе" — 2:1 .

27-летний поляк открыл счет в матче на десятой минуте встречи.

Mistrzowie rozpoczynają strzelanie! ⚽



Tomasz Kędziora trafia do siatki как pierwszy w dzisiejszej MULTILIDZE+!



Ostatnią kolejkę możecie śledzić w CANAL+ SPORT и CANAL+ Online: https://t.co/HiEKYSq4SL pic.twitter.com/kgphkHLS3e — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 21, 2022

Отметим, что "Лех" досрочно стал чемпионом, и этот матч турнирного значения не имел. За 34 поединка "Лех" завоевал 74 очка. Ближайший соперник, каким был "Ракув", уступил лидеру пять баллов. Тройку призеров замкнула "Погонь".

Напомним, "Лех", арендовавший Кендзеру до 30 июня, не собирается выкупать поляка — Томаш после матчей национальной сборной снова присоединится к "Динамо".

Также не исключено, что Кендзера больше не сыграет за "Динамо", поскольку имеет предложения от клубов Серии А.

Напомним, что президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский высказался о возможности проведения в следующем сезоне украинской Премьер-лиги (УПЛ) в условиях полномасштабной войны с российскими оккупантами.

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