Игрок Камеруна вышел на матч ЧМ-2022 с флагом страны-агрессора на бутсах (фото)

В четверг, 24 ноября, состоялся матч 1-го тура группы G чемпионата мира-2022 по футболу между сборными Швейцарии и Камеруна.

Поединок ознаменовался скандалом. На 68-й минуте на поле вышел полузащитник Гаэль Ондуа. Он появился в бутсах с изображением триколора России, расположенного у флага Камеруна.

Отметим, что футболист родился в Африке, но вырос в стране-агрессоре, ведь отец работал в посольстве Камеруна в Москве. Футболист имеет двойное гражданство – Камерун и РФ. В начале 2022 года собирался выступать за сборную России, но после того как выбросивших агрессоров из международного футбола согласился на вызов от сборной Камеруна.

Напомним, что это уже не первый скандал на ЧМ-2022, связанный с Россией. В фан-зоне во время турнира будут выступать российские фигуристы, свое шоу покажет супруга пресс-секретаря кремлевского диктатора.

Матч Швейцария – Камерун завершился минимальной победой швейцарцев (1:0).

Во втором туре 28 ноября Южная Корея будет противостоять Гане, а Португалия определит более сильного с Уругваем. В плейоф выйдут две лучшие команды каждой группы.

Читайте также:

Плакал на скамейке запасных: Неймар получил серьезную травму в матче ЧМ-2022 (фото)

Месть за скандальный пенальти: нападающий Ганы возмутил Роналду выходкой в конце матча ЧМ-2022 (фото, видео)

"Арбитр VAR, наверное, спал": главный тренер Ганы о "подаренном" пенальти Роналду