Игрок сборной Украины продолжит карьеру в российском клубе: уже познакомился с новой командой

Футболист имеет статус свободного агента.
Украинский футболист Дмитрий Иванисеня продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов".
27-летний полузащитник уже прибыл в расположение своей новой команды, которая проводит тренировочные сборы в Сербии.
Задание на ночь. Два футболиста прибыли в расположение нашей команды в Сербии pic.twitter.com/56TqVtkru9— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 2, 2021
Как сообщили журналисты шоу "ТаТоТаке", хавбек, который имеет статус свободного агента, подпишет с российским клубом долгосрочный контракт.
- Последним клубом Иванисени была луганская "Заря", за которую он выступал с 2019 года. "Мужики" были заинтересованы в продлении контракта, однако футболист решил уйти.
- Ранее Дмитрий также поиграл за "Ильичевец" (впоследствии "Мариуполь") и тбилисское "Динамо".
- В составе сборной Украины Иванисеня сыграл 1 матч. Еще летом прошлого года он вызывался в расположение национальной команды.