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Игрок сборной Украины продолжит карьеру в российском клубе: уже познакомился с новой командой

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Игрок сборной Украины продолжит карьеру в российском клубе: уже познакомился с новой командой

ФК Заря

Футболист имеет статус свободного агента.

Украинский футболист Дмитрий Иванисеня продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов".

27-летний полузащитник уже прибыл в расположение своей новой команды, которая проводит тренировочные сборы в Сербии.

Как сообщили журналисты шоу "ТаТоТаке", хавбек, который имеет статус свободного агента, подпишет с российским клубом долгосрочный контракт.

  • Последним клубом Иванисени была луганская "Заря", за которую он выступал с 2019 года. "Мужики" были заинтересованы в продлении контракта, однако футболист решил уйти.
  • Ранее Дмитрий также поиграл за "Ильичевец" (впоследствии "Мариуполь") и тбилисское "Динамо".
  • В составе сборной Украины Иванисеня сыграл 1 матч. Еще летом прошлого года он вызывался в расположение национальной команды.