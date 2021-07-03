Игрок сборной Украины продолжит карьеру в российском клубе: уже познакомился с новой командой

Игрок сборной Украины продолжит карьеру в российском клубе: уже познакомился с новой командой

Футболист имеет статус свободного агента.

Украинский футболист Дмитрий Иванисеня продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов".

27-летний полузащитник уже прибыл в расположение своей новой команды, которая проводит тренировочные сборы в Сербии.

Задание на ночь. Два футболиста прибыли в расположение нашей команды в Сербии pic.twitter.com/56TqVtkru9 — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 2, 2021

Как сообщили журналисты шоу "ТаТоТаке", хавбек, который имеет статус свободного агента, подпишет с российским клубом долгосрочный контракт.

Последним клубом Иванисени была луганская " Заря ", за которую он выступал с 2019 года. "Мужики" были заинтересованы в продлении контракта, однако футболист решил уйти.

", за которую он выступал с 2019 года. "Мужики" были заинтересованы в продлении контракта, однако футболист решил уйти. Ранее Дмитрий также поиграл за " Ильичевец " (впоследствии " Мариуполь ") и тбилисское " Динамо ".

" (впоследствии " ") и тбилисское " ". В составе сборной Украины Иванисеня сыграл 1 матч. Еще летом прошлого года он вызывался в расположение национальной команды.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку