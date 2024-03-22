Игрок "Шахтера" опозорился лайком к посту о победе сборной России: как клуб его накажет

Хусрав Тоиров останется без месячной зарплаты за приверженность к команде страны-террориста.

Вингер донецкого "Шахтера" Хусрав Тоиров оскандалился, лайкнув в Instagram публикацию о победе сборной России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

19-летний таджикистанец поставил лайк под постом одного из российских пропагандистских изданий. Позже футболист убрал свой лайк и отписался от страницы, но это не помогло ему избежать наказания за свои действия.

В комментарии для Футбол-24 в донецком клубе сообщили, что оштрафуют Тоирова на месячную зарплату, а деньги передадут на нужды украинской армии.

"В ФК "Шахтер" видели реакцию Хусрава Тоирова под постом о победе страны-агрессора. Считаем это недопустимым и позорным поведением.

Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ, о чем обязательно будет сообщено", – объяснили в донецком клубе.

Тоиров присоединился к "Шахтеру" в марте 2023-го, подписав контракт на пять лет.

Он провел за главную команду "горняков" всего два матча, преимущественно играя за "молодежку".

Отстранение России от международного футбола: что известно

В ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой.

Российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 и не допустили к квалификации на Евро-2024.

С 24 февраля 2022 года сборная России играла только товарищеские встречи. Соперниками национальной команды страны-террориста были Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Ирак, Египет U-23, Катар, Камерун, Кения, Куба и Сербия.

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