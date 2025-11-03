Игрок "Шахтера" прокомментировал стычку с Ярмоленко, который схватил его за горло в Классическом

Андрей Ярмоленко и Валерий Бондарь / © ФК Динамо Киев

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал стычку с вингером киевского "Динамо" Андреем Ярмоленко, возникшую во время матча 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

На 86-й минуте Классического лидер "бело-синих" схватил Бондаря за горло. Случилось это после того, как Валерий выбил мяч в подкате.

Разнимать игроков взялся полузащитник "горняков" Олег Очеретько. Их удалось быстро успокоить.

В итоге футболисты никаких санкций не получили, а игра продолжилась.

Андрей Ярмоленко схватил Валерия Бондаря за горло в Классическом / скриншот трансляции УПЛ ТВ

После финального свистка Бондарь высказался об этом эмоциональном эпизоде.

"Стычка с Ярмоленко? Я очень уважаю Андрея Николаевича как человека и как игрока. Что происходит на поле, пусть там и остается. На тот момент я сыграл в мяч, Андрею, наверное, что-то не понравилось. После игры мы пожали друг другу руки. Это легенда сборной Украины и украинского футбола. С большим уважением к нему отношусь. Это футбол, эмоции.

Оба матча с "Динамо" уже история. Но мы не заслуживали поражения в кубковом поединке. Перед игрой в чемпионате у нас был очень серьезный разговор с тренером. Он указал на ошибки, подсказал, что нужно делать. Нам удалось забить мячи, которые не удалось забить в предыдущем матче с "Динамо". Мы заслуженно победили", – сказал Бондарь в комментарии для Football Hub.

Классическое на "Арене Львов" завершилось победой "Шахтера" со счетом 3:1 .

Таким образом, "Шахтер" прервал беспроигрышную серию "Динамо" в УПЛ, которая была рекордной в истории столичного клуба.

Победа над киевлянами позволила "Шахтеру" (24 очка) укрепить свое лидерство в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) осталось на втором месте.

Напомним, 29 октября "Динамо" и "Шахтер" встречались в матче 1/8 финала Кубка Украины. Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал.