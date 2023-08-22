Игрока "Динамо" довызвали в сборную Украины на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Италией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров довызвал защитника киевского "Динамо" Александра Караваева в состав национальной команды для подготовки к матчам отбора Евро-2024 против Англии и Италии.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Сразу Караваев был в резервном списке, но теперь 31-летнего защитника "бело-синих" перевели в основной.

В то же время, о травме ни одного из других игроков не сообщается. Таким образом состав сборной Украины на сентябрьские матчи против Англии и Италии расширился до 26 футболистов.

Национальная команда начнет свой сбор 3 сентября в Тшебнице – пригороде Вроцлава. Именно в этом польском городе "сине-желтые" проведут 9 сентября матч со сборной Англии. 12 сентября подопечные Реброва в Милане сыграют с Италией.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024

Украинская сборная уже провела три матча квалификации на чемпионат Европы 2024 года. "Сине-желтые" проиграли Англии (0:2), победили Северную Македонию (3:2) и обыграли Мальту (1:0).

После трех сыгранных поединков сборная Украины с 6 очками занимает второе место в своей группе отбора на Евро-2024. Лидирует с 12 баллами Англия. Команды Италии и Северной Македонии набрали по три зачетных пункта, Мальта – ни одного.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии, как хозяйка турнира, без отбора попала на континентальное первенство.

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