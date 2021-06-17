Игрока сборной Украины по пляжному футболу сделали "россиянином" во время трансляции матча

В конце концов, именно он стал героем встречи.

Официальный телеканал пляжного футбола в YouTube сконфузился во время трансляции матча с участием сборной Украины.

Так, на 36 минуте поединка отборочного турнира "Евролиги" в группе А против Германии желтую карточку получил Андрей Пашко. Beach Soccer TV, показывая титр с предупреждением, почему-то поставил рядом с игроком флаг России.

Вашему вниманию скрин с трансляции.

В конце концов, именно Пашко стал главным героем встречи, оформив дубль. Сборная Украины в дополнительное время одолела Германию со счетом 3:2.

Второй поединок на турнире сборная Украины проведет против Азербайджана. Матч начнется в пятницу, 18 июня, в 13:15 по киевскому времени;

Также в группе Украина выступает сборная Португалии.

Добавим, что 12 команд, которые участвуют в отборочном турнире, распределены на 3 группы. По регламенту после группового турнира будет составлена общая таблица. В Суперфинал попадут 8 лучших команд.

После отборочного турнира к Суперфиналу "Евролиги" мужская команда Украины стартует в квалификации ЧМ-2021.

Ранее рассказывалось о том, как польский телеканал сконфузился с флагами во время трансляции Евро-2020.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку