Игрока сборной Украины по пляжному футболу сделали "россиянином" во время трансляции матча

В конце концов, именно он стал героем встречи.
Официальный телеканал пляжного футбола в YouTube сконфузился во время трансляции матча с участием сборной Украины.
Так, на 36 минуте поединка отборочного турнира "Евролиги" в группе А против Германии желтую карточку получил Андрей Пашко. Beach Soccer TV, показывая титр с предупреждением, почему-то поставил рядом с игроком флаг России.
Вашему вниманию скрин с трансляции.
В конце концов, именно Пашко стал главным героем встречи, оформив дубль. Сборная Украины в дополнительное время одолела Германию со счетом 3:2.
- Второй поединок на турнире сборная Украины проведет против Азербайджана. Матч начнется в пятницу, 18 июня, в 13:15 по киевскому времени;
- Также в группе Украина выступает сборная Португалии.
Добавим, что 12 команд, которые участвуют в отборочном турнире, распределены на 3 группы. По регламенту после группового турнира будет составлена общая таблица. В Суперфинал попадут 8 лучших команд.
После отборочного турнира к Суперфиналу "Евролиги" мужская команда Украины стартует в квалификации ЧМ-2021.
Ранее рассказывалось о том, как польский телеканал сконфузился с флагами во время трансляции Евро-2020.