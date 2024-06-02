Игрокам и тренеру "Реала" покорились невероятные рекорды благодаря победе в финале Лиги чемпионов

В субботу, 1 июня, мадридский "Реал" обыграл дортмундскую "Боруссию" (2:0) в финале Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Победа в решающем матче турнира на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завоевание главного клубного евротрофея позволила главному тренеру "сливочных" Карло Анчелотти и четверо его подопечным установить исторические рекорды.

Так, Анчелотти стал первым тренером в истории футбола, которому удалось выиграть пять трофеев Лиги чемпионов. Он дважды побеждал в самом престижном еврокубке с "Миланом" (2003, 2007) и трижды триумфовал с "Реалом" (2014, 2022, 2024).

64-летний итальянский специалист увеличил свой отрыв на вершине списка самых титулованных тренеров Лиги чемпионов. За Анчелотти в нем расположились Боб Пейсли ("Ливерпуль"), Зинедин Зидан ("Реал") и Хосеп Гвардиола ("Барселона", "Манчестер Сити"), выигрывавшие Кубок чемпионов по три раза.

А футболисты мадридского клуба Лука Модрич, Тони Кроос, Дани Карвахаль и Начо в шестой раз выиграли Лигу чемпионов и повторили рекорд легенды "Реала" Франсиско Хенто, у которого также шесть побед в Кубке европейских чемпионов (1956-1960, 1966).

Отметим, что "Реал" завоевал 15-й в своей истории Кубок чемпионов. Мадридцы выиграли 15 из 18 решающих матчей ЛЧ (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024), что является абсолютным рекордом турнира. Лишь в трех финалах "сливочные" потерпели поражение (1962, 1964, 1981).

Ранее сообщалось, что голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин установил рекорд Украины по победам в Лиге чемпионов.

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