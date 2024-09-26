Игроки "Динамо" отреагировали на разгромное фиаско в матче против "Лацио" на старте Лиги Европы

Николай Шапаренко и Георгий Бущан поделились эмоциями после неутешительного для своей команды поединка.

Полузащитник "киевского Динамо" Николай Шапаренко и голкипер команды Георгий Бущан прокомментировали разгромное поражение от римского "Лацио" в матче первого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Номинально домашний для "бело-синих" поединок на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге завершился со счетом 0:3 в пользу итальянского клуба.

Николай Шапаренко

"Считаю, в сегодняшнем поединке все решило качество наших действий в завершающей стадии атак. У "Лацио" в первом тайме было два-три момента, они реализовали их и показали, как нужно завершать атаки.

И так понятно, что есть разница между украинским чемпионатом и еврокубками. "Лацио" – одна из лучших команд Италии, здесь выступают очень качественные игроки, конечно, ощущается их уровень.

Вратарь "Лацио" показал очень классную игру, сделал несколько хороших сейвов, в том числе после штрафного и после удара Ярмоленко. Мы хорошо завершали свои атаки, но голкипер был на высоте.

То, что мы разбирали, и то, что нам указывал тренерский штаб, итальянцы и показали на поле. Так что неожиданностей не было", – сказал Шапаренко в эфире MEGOGO.

Георгий Бущан

"Да, быстрый гол всегда ломает игру. Травма Себальоса особенно на командную игру не подействовала. Так что, к сожалению, свою роль сыграл только пропущенный мяч.

Я думаю, это уровень нашего чемпионата. Вы видели, что игра давалась, и моменты были, но, к сожалению, мы не забили. Команды из топ-лиг решают полумоменты – и все. Я думаю, что с такой игрой у нас будет и результат. Сегодня мы расстроены, но готовимся и двигаемся дальше.

Пропущенные мячи? Это полумоменты, которые нападающий соперника реализовал. Мы уже сыграли около 10 туров, поэтому это не может быть несыгранность защитников. Просто "Лацио" смог реализовать свои моменты.

О чем говорили в раздевалке при счете 0:3? О том, что нужно придерживаться своей игры и не останавливаться. Ничего особенного не было", – сказал Бущан в эфире MEGOGO.

Во втором туре Лиги Европы киевляне 3 октября на выезде сыграют с немецким "Хоффенхаймом". Перед этим динамовцы 29 сентября приедут в гости к "Левому Берегу" в рамках чемпионата Украины.

Напомним, в обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Все соперники "Динамо" в основном раунде Лиги Европы: "Рома" (Италия), "Лацио" (Италия), "Ференцварош" (Венгрия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Галатасарай" (Турция), "Виктория" Пльзень (Чехия), РФШ (Латвия), "Хоффенхайм" (Германия).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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