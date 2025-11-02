Игроки "Динамо" прокомментировали поражение от "Шахтера" в напряженном матче УПЛ

Владислав Кабаев в матче с "Шахтером" / © ФК Динамо Киев

Футболисты киевского "Динамо" Александр Караваев, Владислав Кабаев и Виталий Буяльский прокомментировали поражение от донецкого "Шахтера" в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Поединок на "Арене Львов" завершился победой "горняков" со счетом 3:1 .

Александр Караваев

"Конечно, эмоции негативные. На первых минутах игра складывалась не по нашему сценарию. Пропустили необязательный гол после стандарта – подвела концентрация, недоработали. Будем разбирать, чтобы в следующих играх не было подобного. Бывает, ничего страшного… Потом уже, когда счет стал 2:0, пошли всеми силами вперед. Двигаемся дальше, есть еще много игр, так что вся борьба впереди.

Вышли заряженными, были мотивированы на игру. Но недоработали во время стандартного положения с игроками, пошла хорошая подача с углового… Будем смотреть и делать выводы на будущее.

В принципе, к арбитру особых претензий нет. Отработал высококвалифицированно и в целом контролировал происходящее на поле. Неназначенный пенальти в ворота "Шахтера"? Лично я еще не смотрел этот эпизод. Но со стороны показалось, что был фол, и должны были назначать пенальти. Но есть арбитр, есть VAR, они проверяют момент. Им доверили эту миссию, они берут на себя ответственность – значит, пенальти не было.

Во-первых, мы сами виноваты, что раньше потеряли много очков. Но руки не опускаем, будем работать и выходить на каждую игру как на последнюю. Терять нам уже нечего, и без того уже отставание от конкурента, так что будем догонять нынешнего лидера", – цитирует Караваева официальный сайт "Динамо".

Владислав Кабаев

"Мы очень плохо начали поединок – это у нас уже какая-то не очень хорошая тенденция. Мы сразу пропускаем, и потом приходится прилагать вдвое больше усилий. Или же пропускаем в конце игры. Мы поговорили в раздевалке, Андрей Ярмоленко сказал, что концентрация в начале и в конце поединка, особенно против "Шахтера", чрезвычайно важна, но, к сожалению, мы ее потеряли. Думаю, как раз быстро пропущенный мяч и сыграл свою роль. И снова, включились, начали играть на других оборотах уже после того, как пропустили второй мяч. Это ненормально, но я не хочу сейчас добавлять негатив. Так неприятно проигрывать, особенно сопернику, как "Шахтер", но мы не опускаем головы и рук – все бывает. Это игра, это футбол, впереди еще много матчей чемпионата, так что ничего страшного не случилось. Поражение, безусловно, неприятное, сегодня будет бессонная ночь, но что поделаешь.

Конечно, с этим соперником по-другому нельзя, все понимают, что это Классическое украинского футбола, многие болельщики приходят на такие матчи и в Киеве, и во Львове. Все мы смотрели поединки "Динамо" с "Шахтером", когда были детьми, и каждый из нас хотел поучаствовать в таком противостоянии. Сегодня как раз об этом задумался, ведь теперь я сам участник такого поединка. Пожалуй, если бы не война, людей пришло бы гораздо больше, атмосфера была бы еще ярче. Мы потратили много эмоций, у нас есть время, чтобы их восстановить, ведь сейчас чувствую больше негатива, чем позитива.

Да. Досадно, что мы прилагаем огромные усилия, чтобы стать чемпионами, а потом выходим в еврокубки и, мягко говоря, позоримся там. Поэтому нам хочется не сколько болельщикам, сколько прежде всего себе показать и доказать своей игрой, что пора включаться и достигать результата. Конечно, никто не опускает руки, у нас впереди Лига конференций и матч чемпионата с ЛНЗ, который сейчас находится в хорошей форме. А перед "Динамо" всегда стоят максимальные цели. Будем прилагать максимальные усилия, чтобы стать чемпионами и в этом году.

Хочется доказать и себе, и болельщикам, что прошлое чемпионство было не случайностью, не спонтанностью, что оно было заслуженным – думаю, так ответит каждый. Но, действительно, на матчи с "Динамо" и "Шахтером" каждый соперник выходит с пылающими глазами и играет против нас свои лучшие матчи. Это нормально. Когда я выступал за другие клубы, тоже выходил против "Динамо" с огромной мотивацией, дополнительная настройка от тренера или болельщиков не нужна, потому что она чувствуется внутри. Да, тяжело, но, если ты играешь за "Динамо", если носишь эту эмблему на груди, будь готов и достаточно смел, чтобы защищать чемпионство и завоевывать этот титул снова", – цитирует Кабаева официальный сайт "Динамо".

Виталий Буяльский

"Мой гол? Если я не ошибаюсь, пошла передача на Караваева. Я увидел, что линия защиты бежит страховать линию, сделал шаг вперед и остался. Все защитники встали в линию, а я остался один и пробил в одно касание.

В чем была проблема "Динамо" в первых таймах матчей против "Шахтера"? Трудно сказать. Думаю, причина в том, что в группе атаки "Шахтера" все бразильцы, хорошо играющие на мяче. Поэтому, когда силы равны, можно не скрывать – они лучше работают с мячом. Поэтому в первых таймах нам всегда было тяжело им противостоять. А во вторых таймах, когда они сдают физически, нам легче играть.

В принципе, я был уверен, что мы должны были сравнять счет. Но мы оставляли позади большие зоны и где-то многое рисковали, поэтому в конце пропустили третий гол. Побежали в атаку, а попали в плен.

Чего сегодня не хватило? Не хватило не пропустить гол в начале матча. Когда ты пропускаешь на третьей минуте, у тебя уже нет уверенности, тебе уже нужно отыгрываться, что-то придумывать в атаке. Этот гол полностью изменил ход матча.

Чемпионат на этом не завершается, впереди еще много матчей. Отставание уже составляло 4 очка, мы сократили его до одного. Считаю, что все еще впереди, у нас еще будет матч с "Шахтером" в Киеве. Сейчас готовимся к матчу Лиги конференций, а дальше – к игре с ЛНЗ", – цитирует Буяльского официальный сайт "Динамо".

Победа в Классическом позволила "Шахтеру" (24 очка) укрепить свое лидерство в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) осталось на втором месте.

В следующем туре чемпионата Украины дончане сразятся с "Полтавой", а киевляне примут ЛНЗ. Оба матча состоятся 9 ноября.

Перед этим, 6 ноября, оба клуба проведут поединки основного раунда Лиги конференций: "Шахтер" сыграет против исландского "Брейдаблика", а "Динамо" встретится с боснийским "Зрински".