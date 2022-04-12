Игроки "Динамо" встретились с украинскими беженцами в Варшаве (фото)

Игроки "Динамо" встретились с украинскими беженцами в Варшаве (фото)

Футболисты вручили подарки юным болельщикам и женщинам.

Во вторник, 12 апреля, игроки киевского "Динамо", находящиеся в Варшаве, посетили беженцев, которые были вынуждены покинуть Украину из-за войны.

"Бело-синие" закупили продукты и подарки для детей и женщин, а также устроили с ними фотосессию.

Напомним, что сегодня состоится первый благотворительный матч "Динамо" в рамках тура "Match for Peace! Stop the War!" (Матч за Мир! Остановим Войну!"). Смотрите поединок украинского гранда с 15-кратным чемпионом Польши в прямом эфире на нашем сайте.

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