Игроки сборной Ирана не пели гимн перед матчем ЧМ-2022 против Англии, фанаты освистали его (видео)

Иранские футболисты выразили поддержку протестам против произвола власти в их стране.

Сборная Ирана по футболу отказалась петь гимн своей страны перед матчем чемпионата мира-2022 с Англией.

Традиционно перед началом игры на стадионе в Катаре, принимающем планетарное первенство, прозвучали гимны команд-соперниц. В отличие от англичан, иранцы решили не петь национальный гимн и стояли молча.

Breaking: Иран национального футбола club stand mournfully and refuse to sing národní антем clearical regime durant first match proti England at World Cup 2022 в качестве протеста против Khamenei henchmen's violence pic.twitter.com — Borzou Daragahi (@borzou) November 21, 2022

Таким образом они выразили поддержку антиправительственным протестам, охватившим Иран после убийства 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией морали за нарушение правил ношения хиджаба.

В свою очередь, иранские болельщики отреагировали на гимн своего государства громким свистом.

Также на трибунах во время матча собралось немало фанатов, держащих в руках баннеры в поддержку свободы в Иране и защиты прав женщин в стране.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Поединок Англия – Иран начался сегодня, в 15:00 по киевскому времени, на стадионе "Халифа" в Дохе.

Напомним, перед стартом ЧМ-2022 футболисты сборной Ирана просили ФИФА отстранить их страну от Мундиаля.

Однако Международная федерация футбола проигнорировала призывы отстранить сборную Ирана от планетарного первенства, несмотря на жестокое нарушение прав человека в стране и помощь России вести захватническую войну против Украины.

Кроме Англии и Ирана, в квартет В также попали сборные США и Уэльса. Они проведут очный матч первого тура также 21 ноября, в 21:00 по киевскому времени.

и Ирана, в квартет В также попали сборные США и Уэльса. Они проведут очный матч первого тура также 21 ноября, в 21:00 по киевскому времени. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы по итогам трех туров.

Читайте также:

Под угрозой строгих санкций ФИФА: европейские сборные отказались от ЛГБТ-повязок на ЧМ-2022

Герой стартового матча ЧМ-2022 посвятил свои голы эквадорскому форварду, чья жизнь оборвалась в 27 лет

"Тренер, выпускай меня, я готов играть": Байден мотивировал сборную США перед стартом на ЧМ-2022 (видео)