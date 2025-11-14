Игроки сборной Украины отреагировали на разгром от Франции в отборе к ЧМ-2026

Егор Назарина в матче с Францией / © Associated Press

Игроки сборной Украины по футболу Александр Караваев, Тарас Михавко и Егор Назарина прокомментировали разгромное поражение от Франции (0:4) в матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026.

"Конечно, досадно проигрывать с таким счетом. Тем более что первый тайм сыграли 0:0, хорошо, компактно сыграли в обороне. Были моменты, когда выбегали хорошо или переводили мяч с фланга на фланг.

Но, конечно, с такой командой, как сборная Франции, очень тяжело играть, тем более когда ты теряешь мячи на чужой половине поля, и они, конечно, выбегают очень быстро, у них очень скоростные игроки.

Потом, когда уже во втором тайме спорный пенальти в их ворота не назначили, и сразу в наши – конечно, это надломило нас, потому что мы уже открылись и они воспользовались этими зонами, очень хорошо выбегали.

Конечно, ты пропускаешь гол и понимаешь, что просто с такой командой очень тяжело отыграться. Мы пытались выходить вперед, но нужно сыграть просто идеально, не терять мячи, потому что такие команды сразу наказывают в контратаках.

Все знают, как они играют, мы знаем, как они играют. Мы пересматривали их игры, конечно, мы понимали, что не нужно давать им пространство – то, что было очень хорошо в первом тайме. А во втором тайме уже появилось это пространство, потому что уже счет был 1:0 и мы, конечно, хотели где-то пытаться забить.

Главное сейчас – восстановиться хорошо и подготовиться к решающей финальной игре", – сказал Караваев во флешкоментарии для MEGOGO.

"Дебют за сборную Украины? Да, конечно, для меня это день мечты, можно так сказать, которая воплотилась. Где-то, может, результат повлиял, но ничего страшного.

Хочется поблагодарить болельщиков, которые сегодня нас поддерживали, и всех болельщиков, которые поддерживали в целом по телевизору, Вооруженные силы Украины также хотим поблагодарить, всем-всем большое спасибо.

К сожалению, сегодня не удалось, но мы старались. Где-то, возможно, не хватило нам чуть-чуть не то что везения, а терпения, возможно, где-то. Но ничего, это футбол, мы играли против одной из сильнейших сборных мира, я считаю, поэтому будем двигаться дальше.

Эпизод с пенальти в наши ворота? Там происходило быстро, но я почувствовал касание к мячу. И скажу честно, почувствовал касание и к ноге. Не буду скрывать: да, задел ногу, но задел и мяч. Посмотрю еще повторы, возможно, где-то проанализирую этот момент. Если пенальти – значит, я ошибся, но повторюсь, это футбол, будем двигаться дальше, впереди очень важный матч. Поэтому готовимся и ждем этого матча", – сказал Михавко во флешкоментарии для MEGOGO.

"Первый тайм, я считаю, нам удался. Не было моментов у соперника, только один удар. Мы закрывали зоны, я думаю, такая установка была на игру. Мы в первом тайме ее успешно выполняли. Первый тайм 0:0. Второй тайм, можно сказать, пенальти надломил нам немного, мы открылись, появились зоны, потому и пропустили больше. К сожалению, проиграли, но самая важная игра у нас впереди.

Было сложно. Все понимают: играли со сборной Франции, все футболисты топ-уровня, но при этом в первом тайме мы пару раз выбегали в атаку, могли быть какие-то у нас моменты, могли где-то найти этот момент и забить. Также пенальти такой спорный немножко, я имею в виду нам не назначили. Проанализируем, будем готовиться к следующей игре", – Назарину цитирует Tribuna.com.

Проиграв французам в Париже, сборная Украины потеряла шансы занять первое место в группе и получить прямую путевку на Мундиаль. Выход на ЧМ-2026 оформила Франция, которая с 13 очками досрочно стала победителем этого квартета.

Команда Сергея Реброва (7 баллов) занимает третье место в группе, уступая из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей Исландии (7 пунктов), которая располагается на второй позиции. Замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Для того, чтобы финишировать на втором месте в группе и продолжить борьбу за выход на Мундиаль в плей-офф, украинцам нужно в последнем туре обязательно побеждать исландцев.

Матч Украина - Исландия состоится 16 ноября на стадионе "Легия" в Варшаве. Начало игры – в 19.00 по киевскому времени.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.