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Игроки сборной Украины прокомментировали победу над Грузией в заключительном матче Лиги наций
"Сине-желтые" финишировали на третьем месте в группе и сохранили прописку в дивизионе В.
Футболисты сборной Украины прокомментировали победу над Грузией в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.
Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинцев поединок состоялся на стадионе "Кошицкая футбольная арена" в словацком городе Кошице и завершился победой "сине-желтых" со счетом 1:0.
Единственный и победный мяч уже на 53-й секунде встречи забил Даниил Сикан. Это самый быстрый гол сборной Украины в официальных матчах.
Команда Андреа Мальдеры (7 очков) финишировала на третьем месте в группе и сохранила прописку в дивизионе В Лиги наций на следующий сезон.
Илья Забарный
"Рад, что все сложилось именно так. Когда забиваешь быстрый мяч, игра немного меняется. К тому же в центре поля был не слишком качественный газон, поэтому мы не хотели лишний раз рисковать.
Пытались больше выходить в атаку через фланги. После быстрого гола нужно было действовать более осторожно, потому что все понимают: если пропустишь, то забивать снова будет очень тяжело", — сказал Забарный во флешкоментарии транслятору матча.
Даниил Сикан
"Позитивные ощущения — выиграли, это самое важное для нас. Не осознаю, что стал автором самого быстрого гола за сборную. Конечно, большая гордость забить за сборную самый быстрый гол. Самое важное — это победа, и благодарю всю команду и тренерский штаб за доверие. Сегодня бились как могли и добыли положительный результат", — сказал Сикан во флешкоментарии транслятору поединка.
Геннадий Синчук
"Рад, что победили и подарили этот праздник болельщикам. Когда узнал, что выйду в старте — были очень положительные эмоции. Когда прилетаешь играть сюда с другого континента, сложно первые три-четыре дня адаптироваться, но в целом у меня не было с этим проблем.
У меня были свои моменты, мог забивать, не получилось, но главное, что мы взяли три очка. В конце поединка было много эмоций, все хотели заработать очки", — приводит слова Синчука издание "Чемпион".
Игорь Краснопир
"Было очень много фолов против нашей команды, которые арбитр не хотел замечать, но как только я попытался играть немного агрессивнее, он фиксировал все моменты. Я понимаю, что разговоры с арбитром — неправильно с моей стороны, так можно подвести команду. 100% нужно работать над своими эмоциями.
У нас получилось хорошее взаимодействие с Сиканом. Он отличный напарник, достаточно опытный, подсказывает в некоторых моментах, сегодня забил гол, я очень рад за него.
В начале матча у меня было несколько неприятных моментов. Сначала я влетел в штангу, а позже подвернул голеностоп, но удалось разбегаться и избежать замены в первом тайме. Позже стало играть сложнее, надеюсь, что это не отразится в следующих матчах", — цитирует Краснопира издание "Чемпион".
Турнирная таблица
1. Северная Ирландия — 12 очков (6 матчей), 6:1 (разница голов)
2. Венгрия — 11 очков (6), 6:3
3. Украина — 7 очков (6), 3:6
4. Грузия — 2 очка (6), 0:5
Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала всех возможных соперников в отборе Евро-2028.