Даниил Сикан, Геннадий Синчук и Илья Забарный / © Associated Press

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Футболисты сборной Украины прокомментировали победу над Грузией в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинцев поединок состоялся на стадионе "Кошицкая футбольная арена" в словацком городе Кошице и завершился победой "сине-желтых" со счетом 1:0.

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Единственный и победный мяч уже на 53-й секунде встречи забил Даниил Сикан. Это самый быстрый гол сборной Украины в официальных матчах.

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Команда Андреа Мальдеры (7 очков) финишировала на третьем месте в группе и сохранила прописку в дивизионе В Лиги наций на следующий сезон.

Илья Забарный

"Рад, что все сложилось именно так. Когда забиваешь быстрый мяч, игра немного меняется. К тому же в центре поля был не слишком качественный газон, поэтому мы не хотели лишний раз рисковать.

Пытались больше выходить в атаку через фланги. После быстрого гола нужно было действовать более осторожно, потому что все понимают: если пропустишь, то забивать снова будет очень тяжело", — сказал Забарный во флешкоментарии транслятору матча.

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Даниил Сикан

"Позитивные ощущения — выиграли, это самое важное для нас. Не осознаю, что стал автором самого быстрого гола за сборную. Конечно, большая гордость забить за сборную самый быстрый гол. Самое важное — это победа, и благодарю всю команду и тренерский штаб за доверие. Сегодня бились как могли и добыли положительный результат", — сказал Сикан во флешкоментарии транслятору поединка.

Геннадий Синчук

"Рад, что победили и подарили этот праздник болельщикам. Когда узнал, что выйду в старте — были очень положительные эмоции. Когда прилетаешь играть сюда с другого континента, сложно первые три-четыре дня адаптироваться, но в целом у меня не было с этим проблем.

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У меня были свои моменты, мог забивать, не получилось, но главное, что мы взяли три очка. В конце поединка было много эмоций, все хотели заработать очки", — приводит слова Синчука издание "Чемпион".

Игорь Краснопир

"Было очень много фолов против нашей команды, которые арбитр не хотел замечать, но как только я попытался играть немного агрессивнее, он фиксировал все моменты. Я понимаю, что разговоры с арбитром — неправильно с моей стороны, так можно подвести команду. 100% нужно работать над своими эмоциями.

У нас получилось хорошее взаимодействие с Сиканом. Он отличный напарник, достаточно опытный, подсказывает в некоторых моментах, сегодня забил гол, я очень рад за него.

В начале матча у меня было несколько неприятных моментов. Сначала я влетел в штангу, а позже подвернул голеностоп, но удалось разбегаться и избежать замены в первом тайме. Позже стало играть сложнее, надеюсь, что это не отразится в следующих матчах", — цитирует Краснопира издание "Чемпион".

Турнирная таблица

1. Северная Ирландия — 12 очков (6 матчей), 6:1 (разница голов)

2. Венгрия — 11 очков (6), 6:3

3. Украина — 7 очков (6), 3:6

4. Грузия — 2 очка (6), 0:5

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала всех возможных соперников в отборе Евро-2028.

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