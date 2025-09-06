Игроки сборной Украины высказались о поражении от Франции на старте отбора ЧМ-2026

Георгий Судаков / © Associated Press

В пятницу, 5 сентября, сборная Украины по футболу стартовала в квалификации на чемпионат мира-2026 поражением от Франции (0:2).

Игру команды и результат матча в польском Вроцлаве прокомментировали футболисты "сине-желтых" – Георгий Судаков, Илья Забарный и Александр Зинченко.

Георгий Судаков

"В первом тайме было очень сложно. Мы не так агрессивно играли в отборе, очень низко садились и позволяли много сопернику. Даже когда забирали мяч, было очень тяжело выбежать в атаку – когда восемь-девять человек в своей штрафной, они очень быстро накрывают.

Во втором тайме уже решили играть более агрессивно, на мяче и без тоже, выше прессинговали. Имели моменты, могли забивать. Не повезло. Понимаем качество этих футболистов: Мбаппе – это футболист другого уровня, которому достаточно полумомента, чтобы использовать такой шанс. И гол Олисе в первом тайме – много шансов футболистам такого уровня не нужно, чтобы реализовать мячи.

Первый пропущенный гол? Видел, что бежит Чуамени. Не обратил внимание на Олисе – думал, что опорные полузащитники подберут. Но все защитники сконцентрировались на атакующем футболисте, который был с мячом. Передача под себя, и качественно забил мяч.

Какие изменения произошли после перерыва? Мы поняли, что можно играть с мячом и без него. Просто нужно играть более агрессивно и встречать соперников повыше. Мы очень низко садились, и очень сложно отбирать мяч на своей половине и выбегать потом. Когда мы были на мяче и более агрессивно атаковали, уже появлялись моменты", – цитирует полузащитника Суспильне Спорт.

Илья Забарный

"Действительно, хотелось добыть положительный результат, но это футбол. Так что имеем, что имеем. Будем двигаться и настраиваться на следующую игру, в которой нужно выигрывать.

Относительно этого матча стопроцентно считаю, что у нас были моменты. Надо было забивать. Во втором тайме мы играли гораздо спокойнее и надежнее. Главное, что выходили из обороны и создавали моменты. На самом деле хороший матч – были привлечены молодые игроки, которые вышли и получили опыт. Для молодого парня выходить и играть на таком уровне – дорогого стоит. Я рад за них. Они прибавили в игре, и это положительный момент для сборной. У нас хорошая перспективная команда.

Очень приятно, что болельщики меня ценят и выбирают "Львом матча". Хотя сегодня, думаю, этот приз заслужил не я. Все в команде в этом поединке были "львами". У меня такие награды больше любит семья. Для меня главное, чтобы был результат. Приятный приз, но я хочу большего", – цитирует Забарного официальный сайт УАФ.

Александр Зинченко

"Мы всегда приезжаем в сборную с настроем, все – большие профессионалы. Какую бы схему ни выбрал тренер – мы всегда ее поддержим и сделаем на максимум. Конечно, нас ничего не удивило.

Гол Мбаппе? Это класс футболиста, у него был эпизод, он его использовал. Нужно проанализировать игру, посмотреть, что сделали не так и что можем улучшить в нашей игре и двигаться дальше", – сказал Зинченко для Суспильне Спорт.

В другом матче стартового тура группы D сборная Исландии дома разгромила команду Азербайджана со счетом 5:0.

Во втором туре отбора на ЧМ-2026 сборная Украины на выезде сыграет с Азербайджаном, а Франция примет Исландию. Оба матча состоятся во вторник, 9 сентября.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.