Игроки "Шахтера" и "Динамо" устроили массовую стычку во время финала Кубка Украины (видео)

"Шахтер" – "Динамо" / © ФК Шахтер

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Во время финального матча Кубка Украины сезона-2024/25 между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" вспыхнула массовая стычка с участием игроков обеих команд.

Случилось это на 53-й минуте поединка. Причиной конфликта стал момент, в котором форвард "бело-синих" Владислав Ванат сзади сфолил против полузащитника "горняков" Марлона Гомеса.

Бразилец поднялся на ноги и оттолкнул украинца, после чего в ситуацию немедленно вмешались другие футболисты обоих клубов, что привело к эмоциональной толкотне.

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Арбитр вмешался в эпизод, чтобы унять страсти. Ванат и Марлон Гомес получили по желтой карточке.

Стычка в матче "Шахтер" – "Динамо" / © ФК Шахтер

Стычка в матче "Шахтер" – "Динамо" / © ФК Шахтер

Стычка в матче "Шахтер" – "Динамо" / © ФК Шахтер

Однако на этом все не закончилось. Сразу после первой произошла вторая стычка, также с участием Ваната, который плечом жестко влетел в спину Марлону Гомесу.

Рефери снова пришлось успокаивать футболистов – он решил не показывать нападающему киевлян второй "горчичник", что оставило бы команду в меньшинстве.

После этого главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский подозвал Ваната к себе и провел с ним воспитательную беседу.

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Вероятно, слова коуча подействовали на 23-летнего бомбардира – Владислав отыграл весь матч, включая экстра-таймы.

"Шахтер" в серии пенальти одолел "Динамо" после того, как основное и дополнительное время матча на Центральном стадионе в Житомире завершилось вничью 1:1.

"Шахтер" завоевал 15-й Кубок Украины в своей истории и обновил рекорд по количеству побед в турнире. "Динамо" выигрывало этот трофей 13 раз.

Также "Шахтер" обошел "Динамо" по трофеям на внутренней арене во времена независимости Украины.

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Благодаря победе в Кубке Украины донецкий клуб завоевал путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

Отметим, что "Динамо" продлило свою безвыигрышную серию в матчах с "Шахтером" до девяти поединков подряд. В последний раз "бело-синие" побеждали "горняков" 17 апреля 2021 года.

Напомним, фанаты "Шахтера" сожгли флаги России и "ДНР" на финале Кубка Украины.