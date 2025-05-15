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Игроки "Шахтера" и "Динамо" устроили массовую стычку во время финала Кубка Украины (видео)
Без потасовки в очень эмоциональном Классическом не обошлось.
Во время финального матча Кубка Украины сезона-2024/25 между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" вспыхнула массовая стычка с участием игроков обеих команд.
Случилось это на 53-й минуте поединка. Причиной конфликта стал момент, в котором форвард "бело-синих" Владислав Ванат сзади сфолил против полузащитника "горняков" Марлона Гомеса.
Бразилец поднялся на ноги и оттолкнул украинца, после чего в ситуацию немедленно вмешались другие футболисты обоих клубов, что привело к эмоциональной толкотне.
Арбитр вмешался в эпизод, чтобы унять страсти. Ванат и Марлон Гомес получили по желтой карточке.
Однако на этом все не закончилось. Сразу после первой произошла вторая стычка, также с участием Ваната, который плечом жестко влетел в спину Марлону Гомесу.
Рефери снова пришлось успокаивать футболистов – он решил не показывать нападающему киевлян второй "горчичник", что оставило бы команду в меньшинстве.
После этого главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский подозвал Ваната к себе и провел с ним воспитательную беседу.
Вероятно, слова коуча подействовали на 23-летнего бомбардира – Владислав отыграл весь матч, включая экстра-таймы.
"Шахтер" в серии пенальти одолел "Динамо" после того, как основное и дополнительное время матча на Центральном стадионе в Житомире завершилось вничью 1:1.
"Шахтер" завоевал 15-й Кубок Украины в своей истории и обновил рекорд по количеству побед в турнире. "Динамо" выигрывало этот трофей 13 раз.
Также "Шахтер" обошел "Динамо" по трофеям на внутренней арене во времена независимости Украины.
Благодаря победе в Кубке Украины донецкий клуб завоевал путевку в Лигу Европы на следующий сезон.
Отметим, что "Динамо" продлило свою безвыигрышную серию в матчах с "Шахтером" до девяти поединков подряд. В последний раз "бело-синие" побеждали "горняков" 17 апреля 2021 года.
Напомним, фанаты "Шахтера" сожгли флаги России и "ДНР" на финале Кубка Украины.