Игроки "Шахтера" и "Леха" устроили массовую стычку с удалением после матча Лиги конференций

"Шахтер" — "Лех"

Реклама

Футболисты донецкого "Шахтера" и польского "Леха" устроили массовую стычку после ответного матча 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок завершился победой познанцев со счетом 2:1, но по сумме двух встреч (4:3) в следующий раунд вышел украинский клуб.

Сразу после финального свистка на поле неподалеку от сектора ультрас "Леха" произошла масштабная толкотня с участием не только игроков, но и персонала и тренерских штабов обоих клубов.

Реклама

На видео видно, как команды сцепились стенка на стенку. Что именно стало причиной этой суматохи — неизвестно. Много людей пытались разнять участников конфликта.

Стычка между игроками "Шахтера" и "Леха" / скриншот трансляции MEGOGO

Стычка между игроками "Шахтера" и "Леха" / скриншот трансляции MEGOGO

Стычка между игроками "Шахтера" и "Леха" / скриншот трансляции MEGOGO

Следует отметить, что во время матча польские болельщики провоцировали кричалками о Бандере и Волынской трагедии, а также включали звук, напоминавший воздушную тревогу, когда мяч был рядом с фанатской трибуной.

В эпицентре событий оказался защитник "Шахтера" Алаа Грам. По итогам инцидента он получил вторую желтую карточку, которая превратилась для него в красную.

Алаа Грам получил красную карточку после матча с "Лехом" / скриншот трансляции MEGOGO

Следовательно, тунисец из-за удаления не поможет "горнякам" в первом матче 1/4 финала Лиги конференций с нидерландским "АЗ Алкмаром".

Реклама

Добавим, что в составе "Леха" желтую карточку получил шведский форвард Микаэль Исхак, который в этом поединке отличился дублем.

Видео стычки между игроками "Шахтера" и "Леха"

Четвертьфинальные матчи "Шахтера" против "АЗ Алкмара" состоятся 9 и 16 апреля.

Победитель пары "Шахтер" — "АЗ Алкмар" в полуфинале Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия).

Напомним, финал текущего розыгрыша Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.