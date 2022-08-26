"Нейтральное поле, отсутствие флага и гимна": в РФ выразили готовность выступать под эгидой УЕФА уже даже с ограничениями

Президент Премьер-лиги Александр Алаев выразил надежду, что отстранение команд от международных соревнований по футболу в скором времени будет снято.

Алаев заявил, что приостановка членства УЕФА будет тяжелым ударом по стране-агрессору и выразил надежду, что в мире "ситуация стабилизируется".

Об этом он заявил в интервью порталу Чемпионат.com.

Так, президент Премьер-лиги РФ отметил, что может их допустят, но с определенными ограничениями. Также он упомянул ситуацию с включением команд из оккупированного Крыма в чемпионат России.

"Все мы помним, что в 2014 году было официальное решение принять клубы в ПФЛ. И что произошло потом? Нам поступил сигнал, что в таком случае членство России в УЕФА будет прекращено.

Надо понимать, что отстранение от соревнований – это страшная, тяжелая мера. Но это решение исполкома УЕФА: они могут собраться в составе 20 человек и решить, что отстранение отменяется. Думаю, когда ситуация стабилизируется – дай бог, это когда-нибудь произойдет – то исполком соберется и примет решение: Окей, возвращаем, спорт не должен страдать. Возможно, с какими-либо ограничениями на первом этапе – игры на нейтральном поле, отсутствие флага и гимна", — сказал Алаев.

Ранее рассказывалось о том, что крымские ВСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь) и "Жемчужина" (Ялта) выступали во Второй лиге российского футбола 2014 года. Впрочем, УЕФА потребовал от РФС исключить их из своего состава, не признав полуостров территорией РФ.

Добавим, что российские клубы и сборные из-за полномасштабного вторжения в Украину отстранены от всех международных соревнований под эгидой УЕФА.

Читайте также:

"Нас окончательно отовсюду выгонят": российский комментатор высмеял попытки РФС включить оккупированный Крым в свой чемпионат

Истерика не помогла: УЕФА четким заявлением поставил на место РФ по включению оккупированного Крыма в свой чемпионат

"Интеграция Крыма в российский футбол неизбежна": в РФ заявили о переговорах с ФИФА и УЕФА по поводу оккупированного полуострова