"Их флаги – в пятнах крови": Зеленский поговорил с главой МОК о его скандальном заявлении

В среду, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. В этом разговоре он подчеркнул, что принципы олимпийского движения не предусматривают попустительства государствам-террористам.

О своем общении украинский президент рассказал во время традиционного вечернего обращения.

“Любые идеи, как вернуть российских представителей на международные соревнования, это идеи о том, как разрешить тем, кто виноват в терроре, сказать своему обществу, что мир якобы прощает террор. Это спортивная индульгенция. Именно так это будет преподносится российской пропагандой, если Международный олимпийский комитет ошибется и позволит тем, кто представляет войну и ничего больше, участвовать в спортивных событиях наравне с другими”, — озвучил позицию украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что не хочет разбираться, какие мотивы стоят за озвученным Томасом Бахом заявлением о разрешении атлетам из всех стран участвовать в соревнованиях, несмотря на какие-либо международные конфликты или войны.

"Никто не будет закрывать глаза на какие-либо попытки уменьшить международное давление на источник войны. Когда получаем такие сообщения, как сегодня из Херсона, где от очередного российского обстрела погиб ребенок, мальчик… Восемь лет ему было... Можно сказать только одно: белый или любой нейтральный флаг для российских спортсменов невозможен, все их флаги – в пятнах крови”, — заявил украинский президент.

Зеленский за 14 декабря: покоя на передовой нет

Напомним, олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк и обладатель "золота" Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев ранее прокомментировали позорный призыв президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха вернуть россиян и белорусов.

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