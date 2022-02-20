"Их жертвы не были напрасны": известный украинский футболист почтил память Героев Небесной Сотни

"Их жертвы не были напрасны": известный украинский футболист почтил память Героев Небесной Сотни

Роман Зозуля призвал не забывать тех, кто положил свою жизнь за независимость нашей страны.

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля, который сейчас выступает за испанскую "Фуэнлабраду", у себя в соцсетях почтил память Героев Небесной Сотни.

"Их жизни вошли в историю, их жертвы не были напрасны. Сегодня мы чествуем Героев Небесной Сотни, но помним об их подвиге каждый день.

8 лет украинцы продолжают борьбу за независимость, право свободного выбора, свободу и европейские ценности. Очевидно, что финальная фаза боя уже началась, и мы обязательно победим. Ибо за нами правда, добро, сильная армия и Герои на небе.

Вечная память павшим за независимость! Слава Украине! Героям Слава! - написал Зозуля на своей странице в Facebook.

Их жизни вошли в историю, их жертвы не были тщетны. Сегодня мы чествуем Героев Небесной Сотни, но помним... Опубликовано Романом Зозулей Воскресенье, 20 февраля 2022 г.

20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни, которые ценой собственной жизни защищали идеалы демократии, отстаивали права и свободы граждан, европейское будущее нашего государства. Именно в этот день 8 лет назад на Майдане погибло больше всего активистов Революции Достоинства.

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