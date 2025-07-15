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Ильвес – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч отбора Лиги Европы
В первой игре украинский клуб одержал победу с разницей в шесть мячей.
В четверг, 17 июля, донецкий "Шахтер" встретится с финским "Ильвесом" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2025/26.
Поединок состоится на стадионе "Таммела" в финском городе Тампере. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.
В первом матче, который стал официальным дебютом Арды Турана на посту главного тренера "горняков", украинский клуб разгромил "Ильвес" со счетом 6:0.
Где смотреть матч Ильвес – Шахтер
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Ставки букмекеров на матч Ильвес – Шахтер
Как и в первом матче, в ответной игре аналитики полностью отдают предпочтение "Шахтеру". Коэффициент на победу "горняков" составляет 1,45. Ничья – 5,00. Выигрыш финского клуба – 6,00.
На итог двухматчевого противостояния букмекеры ставки не принимают, ведь не сомневаются, что дончане удержат заработанный в первом поединке гандикап в шесть мячей.
Победитель этой пары во 2-м квалифай-раунде Лиги Европы сыграет с турецким "Бешикташем", а проигравший во 2-м отборочном этапе Лиги конференций посоревнуется с нидерландским "АЗ Алкмаром".