"Им надо лапши навешать": российский экс-тренер сборной Украины по хоккею призвал обманом приглашать легионеров в РФ

Так, 48-летний специалист предложил рассказывать иностранцам о том, что у РФ нет тренировочного процесса, но есть хорошие контракты.

Об этом Назаров заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

Он отметил, что таким образом можно решить проблему того, что многие страны запрещают своим хоккеистам защищать цвета команды из России.

"Мы все работаем за деньги. Нет ни одного человека, который бы ходил на работу просто так. Другое дело, что если предложение интересное, я готов идти на уступки в контракте и считаю это правильным. Вот их – только деньгами.

Еще все легионеры, которые едут в Россию, боятся тяжелых тренировок, им надо лапши навешать, что мы тебя тренировать здесь не будем, только платить, давай, приезжай... Ну, а по приезду иностранец попадет в наши объятия и будет работать, как вся команда. Кто-то клюет на это, кто-то нет", — сказал Назаров.

Добавим, что "Донбасс" и сборную Украины Назаров тренировал в 2013-14 годах. На данный момент он работает в "Сочи". Отметим, что Назаров минимум дважды некорректно вел себя во время поединков. Однажды тренер едва не подрался с арбитрами и фанами. Также Назаров бросил бутылку в нападающего чужой команды.

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