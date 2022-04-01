"Им стоит поехать в Мариуполь и Харьков": гендиректор "Шахтера" - об отказе исключить Россию из ФИФА

"Им стоит поехать в Мариуполь и Харьков": гендиректор "Шахтера" - об отказе исключить Россию из ФИФА

У Сергея Палкина не укладывается в уме, почему страну-агрессора до сих пор не лишили членства в организации.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал тот факт, что ФИФА не стала рассматривать вопрос исключения России из организации на состоявшемся 31 марта в Катаре заседании.

Международная федерация футбола лишила членства в организации три страны - Пакистан, Зимбабве и Кению, но не Российскую Федерацию, развязавшую полномасштабную войну в Украине.

"Футбол в стране закончится. Все внутренние турниры проходят под эгидой ФИФА и УЕФА. Исключение из ФИФА говорит о том, что футболу приходит конец. Они могут организовать самопровозглашенные чемпионаты, но это будет не то.

На конгрессе ФИФА не было голосования по поводу исключения России, зато исключили Пакистан, Зимбабве и Кению, хотя три эти страны вместе взятые не нанесли такого ущерба, который наносит Россия. Те страны исключили за внутренние коррупционные вещи, как я понимаю.

Мы продолжим давление на ФИФА. Если Россию не исключают из этой организации, когда весь мир против нее - это странно и не укладывается в голове. Когда люди сидят в центральном офисе ФИФА и смотрят из окна на Женевское озеро, они видят какие-то другие реалии. Возможно, им следовало бы отправить своих людей в Мариуполь и Харьков, чтобы они серьезнее к этому отнеслись", - сказал Палкин в эфире телеканала FREEDOM.

Ранее УЕФА и ФИФА применили санкции против России из-за вторжения в Украину - УЕФА исключил российские футбольные клубы из еврокубков, а ФИФА лишила сборную РФ права сыграть в плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022. Несмотря на это, Российский футбольный союз по-прежнему остается членом УЕФА и ФИФА.

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