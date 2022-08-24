Имеем кем гордиться: Украина финишировала в топ-10 медального зачета на ЧЕ-2022 по легкой атлетике

В Мюнхене завершился чемпионат Европы по легкой атлетике, который являлся частью Мультиспортивного Евро-2022. По итогам соревнований сборная Украины завоевала 5 наград.

На счету украинских легкоатлетов две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды.

"Золото" для Украины завоевали Марина Бех-Романчук (тройной прыжок) и Ярослава Магучих (прыжки в высоту). Прыгнув на 15,02 метра, Бех-Романчук установила новый рекорд сезона в Европе. Это ее лучший результат в карьере и первое "золото" на уровне планетарных и континентальных первенств.

20-летняя Магучих триумфовала, покорив высоту 1,95 м. Победа Ярославы стала исторической для Украины. Это первое "золото" нашего государства на чемпионатах Европы именно в женских прыжках в высоту.

В мужских прыжках в высоту бронзовую медаль получил Андрей Проценко, завершивший соревнования с результатом 2,27 м.

Сразу две награды Украина завоевала в беге на 400 метров с барьерами. "Сине-желтые" оформили медальный дубль - Виктория Ткачук стала серебряной призеркой, а Анна Рыжикова - бронзовой.

Таким образом, Украина с 5 наградами заняла 9-е место в общекомандном медальном зачете ЧЕ-2022 по легкой атлетике. В топ-3 вошли Германия, Великобритания и Испания.

Добавим, что всего на Мультиспортивном Евро-2022 украинские спортсмены завоевали 22 награды: 5 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. Наша сборная оказалась на 11-м месте в итоговом медальном зачете.

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