Имеет безумные долги, но подписывает звезд: "Барселона" пытается сэкономить на четырех футболистах

"Барселона" пытается разобраться с обострившимися финансовыми проблемами после подписания защитников Жюля Кунде и Андреаса Кристенсена, полузащитника Франка Кэсси, а также форвардов Рафинью и Роберта Левандовски в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, в руководстве "блаугранас" нашли нарушения в новом контракте полузащитника Фрэнки де Йонга, который он заключил с командой в октябре 2020 года,

По данным источника, в 2020 году де Йонг продлил контракт с "Барселоной" на следующих условиях: он пошел на снижение зарплаты в двух сезонах, но получил бы положенные ему 18 млн евро по предварительному контракту в следующие четыре года. Сообщается, что подобные контракты также подписали Жерар Пике, Марк-Андре тер Штеген и Клеман Лангле.

Возобновление сделок позволило клубу сэкономить от 16 до 18 млн евро в первый год, однако, в итоге, на зарплату пришлось потратить 311 млн евро. Отмечается, что все согласились на уменьшение зарплаты, но позже все, кроме Пике, удвоили сумму, которую они зарабатывают. Пока Жерар согласился на сокращение заработной платы.

"Барселона" пытается признать эти контракты недействительными и хотят вернуться к условиям, действующим до продления соглашений.

Напомним, что "Барселона" оказалась на втором месте в списке самых успешных команд, выступающих на еврокубковой арене.

Читайте также:

"Это не должно повториться": легенда сборной Германии отказался ехать на ЧМ-2022 в Катар

Футболист сборной Италии полез избивать болельщика после позорного вылета в кубке (видео)

Моуринью выразил поддержку украинцам: они демонстрируют, насколько сплоченными, смелыми и дружными