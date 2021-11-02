Имеет богатый чемпионский опыт: один из лучших тренеров мира возглавил английский топ-клуб

Имеет богатый чемпионский опыт: один из лучших тренеров мира возглавил английский топ-клуб

Антонио Конте вернулся на туманный Альбион.

Известный итальянский специалист Антонио Конте официально стал новым главным тренером лондонского "Тоттенхэма".

52-летний наставник подписал со "шпорами" контракт на полтора года с возможностью продления в будущем.

Welcome to Tottenham Hotspur, Antonio Conte. pic.twitter.com/3faSqLW38g — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021

У руля лондонского клуба Конте сменил португальца Нуну Эшпириту Санту, который был уволен после разгромного поражения от "Манчестер Юнайтед" в 10-м туре АПЛ.

Последним местом работы Конте был миланский "Интер", с которым он выиграл "скудетто" в сезоне-2020/21. Ранее Антонио становился чемпионом Англии с "Челси" (сезон 2016/17) и трижды приводил "Ювентус" к чемпионству в Италии.

Сейчас "шпоры" занимают 9-е место в таблице АПЛ, набрав 15 очков после 10 сыгранных поединков.

4 ноября в своем первом матче на тренерском мостике лондонцев Конте будет противостоять нидерландскому "Витессу" в Лиге конференций. А 7 ноября "шпоры" на выезде сразятся с "Эвертоном" в АПЛ.

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