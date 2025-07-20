Имеет человеческое имя: Усик рассказал об ударе, которым нокаутировал Дюбуа

Усик – Дюбуа / @leighdawneysportpix @queensberrypromotions

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Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал яркую победу нокаутом в бою-реванше против Даниеля Дюбуа.

Украинский боксер во время пресс-конференции подробнее рассказал об ударе, которым нокаутировал британца.

По его словам, этот удар в его команде называют "Иваном".

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"Мы готовили комбинации. Вы знаете, название удара – это "Иван". Вот это удар левой. Сначала хук, а тогда "Иван". Что это значит? Это украинское имя. Вы знаете, Иван – это коренастый парень, который живет в селе, работает на ферме. Коренастый такой, казак. "Как тебя зовут? Иван". Это тяжелый удар", – объяснил Усик.

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Впервые это произошло в 2018 году, когда украинец победил россиянина Мурата Гассиева в бою за все титулы крузервейта (весовая категория до 90,7 кг). А в 2024 году Александр стал "абсолютом" уже в супертяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.

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Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что Усик дал первый комментарий после победы нокаутом над Дюбуа в реванше. Александр рассказал, кому посвящает свой успех.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках. Даниель уже прокомментировал поражение от Усика в реванше.

Усик во второй раз одержал победу над Дюбуа. Впервые боксеры встретились в ринге в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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Напомним, Усик после победы над Дюбуа в реванше назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.