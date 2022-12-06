"Имеет фантастическую карьеру": Фьюри сделал неожиданный комплимент Усику

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри неожиданно похвалил обладателя титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

"Цыганский король" заявил, что считает украинца хорошим боксером.

Об этом он сказал в комментарии Boxingnews 24.

"Я считаю Усика хорошим боксером. Не намерен отбирать у него достижения. Он стал абсолютным чемпионом в крузервейте, а также взял титулы в сверхтяжелом дивизионе".

Считаю, что у Александра есть фантастическая карьера, но убежден, что справлюсь с ним", – сказал Фьюри.

В то же время Тайсон добавил, что все же считает Джо Джойса более опасным соперником, чем Усик.

Напомним, Усик присутствовал в зале во время боя между Фьюри и Чисорой, состоявшемся 3 декабря в Лондоне. После своей победы британский чемпион дерзко обратился к украинцу. Александр подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

Читайте также:

Супербой Усик – Фьюри могут отсрочить: британцу придется совершить операцию

"Старый кусок дерьма": Фьюри жестко раскритиковал жертву Усика, отказавшегося сразиться с ним

Усик может подраться с Канелом или Мейвезером: промоутер украинца сделал сенсационное заявление