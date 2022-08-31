Имеет опыт выступлений в УПЛ: "Динамо" объявило о подписании первого летнего новичка (видео)

Украинский полузащитник Владислав Кабаев перешел из луганской "Зари" в киевское "Динамо".

Соглашение "бело-синих" с 26-летним футболистом рассчитано на четыре года, сообщает официальный сайт столичного клуба.

За "Динамо" Кабаев будет выступать под 7-м номером. Это первое подписание киевлян этим летом, а также первое с начала полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

Кабаев - воспитанник СДЮШОР "Черноморец". В августе 2014 года он дебютировал во взрослом футболе в составе "моряков", выйдя на замену в матче Лиги Европы против хорватского "Хайдука". За одесский клуб Владислав провел 55 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча.

Летом 2017 года Кабаев перешел в луганскую "Зарю". Вместе с луганцами он дважды, в 2020-м и 2021-м, стал бронзовым призером Чемпионата Украины, играл в еврокубках - Лиге Европы и Лиге конференций. Всего в составе "Зари" провел 129 матчей, забил 10 мячей.

Также Кабаев защищал цвета молодежной сборной Украины. В составе национальной команды U-20 участвовал на ЧМ-2015, где "сине-желтые" прекратили выступление на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти Сенегалу.

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