"Имеет такую мощь, что создаст проблемы кому-либо": промоутер Джошуа сделал прогноз на бой Усика с жертвой Фьюри

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, поделился мыслями о предполагаемом поединке между украинским чемпионом мира Александром Усиком и американцем Деонтеем Уайлдером.

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик не проиграет Деонтею Уайлдеру ни одного раунда, если бой между ними состоится.

Такое мнение высказал промоутер Эдди Хирн.

"Думаю, это хорошее сражение. Думаю, саудиты, конечно, хотят поединок за звание абсолютного чемпиона. Но эта встреча отложена надолго, если мы сделаем бой Фьюри – Джошуа. Поэтому нужно искать варианты. Я не вижу, как Усик может проиграть хотя бы б раунд.

В то же время Уайлдер имеет такую мощь, что создаст проблемы кому-либо", – цитирует Хирна Boxing social.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Ранее Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша из Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года.

Украинец решил не ждать обладателя титула WBC и стал искать себе нового соперника. Украинец заявил, что хочет выйти на ринг с Уайлдером.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 — нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 36-летнего Уайлдера 42 победы (41 — нокаутом), одна ничья и два поражения.

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