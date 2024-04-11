"Имеет высокий боксерский IQ": экс-чемпион мира спрогнозировал победителя боя Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи поделился ожиданиями от боя между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По его мнению, у украинского боксера есть немало преимуществ, в том числе высокий боксерский IQ, которыми он сможет воспользоваться и одержать победу над "Цыганским королем".

"Усик победит, я не хочу устраивать кому-то холодный душ, но я вижу победу Усика, потому что он гораздо более универсальный боец.

Я не думаю, что Фьюри боксировал с кем-то подобным ему, а Усик будет так настроен на этот бой. Александр Усик в хорошей форме, вероятно, сможет потягаться с любым супертяжеловесом, который когда-либо жил... Усик имеет высокий боксерский IQ. Он очень умный, очень рассудительный, он отлично бьет, у него хороший тайминг, он может свести на нет размеры больших ребят.

Именно это, я думаю, он и сделает против Фьюри: он сможет нивелировать его габариты и компенсировать разницу в размерах, сближаясь, оставаясь поблизости, перерабатывая Тайсона, возможно, истощая его – вот как я вижу этот бой", – сказал Маккензи в интервью talkSPORT.

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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