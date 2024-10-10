Имел опыт выступлений в АПЛ: футболиста сборной Греции нашли мертвым в бассейне

Защитник "Панатинаикоса" и национальной сборной Греции Джордж Болдок умер при неизвестных обстоятельствах.

Как сообщает Gazzetta.gr, 31-летний футболист был найден мертвым в бассейне дома, который он арендовал в Греции.

После того, как игрок не ответил на звонки жены, она принялась выяснять, что произошло. Женщина позвонила владельцу дома, который и обнаружил тело футболиста в бассейне.

Обстоятельства его смерти остаются невыясненными. Полиция проводит расследование.

Болдок родился в Великобритании, но имел греческие корни. В 2022 году дебютировал за сборную Греции, в составе которой провел 12 матчей.

Большую часть своей карьеры Джордж выступал за "Шеффилд Юнайтед", проведя 219 матчей – 6 голов и 16 ассистов. Также играл за "МК Донс", "Оксфорд Юнайтед", исландский "ДБВ Вестманнаэйяр", "Тамуорт" и "Нортхемптон".

Еще в прошлом сезоне Болдок защищал цвета "Шеффилд Юнайтед" в АПЛ. Летом 2024 года он свободным агентом перешел в "Панатинаикос", за который успел провести 4 матча. Последний поединок в своей жизни Джордж сыграл 6 октября против "Олимпиакоса" в чемпионате Греции.

Ранее сообщалось, что умер выдающийся футболист "Аякса", "Барселоны" и сборной Нидерландов Йохан Нескенс.

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