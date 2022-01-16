Имел преимущество в два гола: "Манчестер Юнайтед" потерял победу в АПЛ за пять минут

Коутиньо забил в дебютном матче за "бирмингемцев".
В рамках 22-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайдет" на выезде сыграл вничью с "Астон Виллой" – 2:2.
"Манкунианцы" вели в счете в два мяча после дубля Бруна Фернандеша. Португалец поразил ворота бирмингемской команды на 6-й и 67-й минутах.
"Астон Вилла" сократила отставание на 77-й минуте – отметился Джейкоб Рэмзи. Восстановил паритет Филиппе Коутиньо, для которого этот матч стал дебютным в футболке "бирмингемцев" спустя пять минут.
- "Манчестер Юнайтед" с 32 очками занимает седьмое место в таблице АПЛ после 20 сыгранных матчей. "Астон Вилла" на 13-й позиции.
- Следующий матч "манкунианцы" проведут против "Брентфорда". Матч состоится в среду, 19 января.
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