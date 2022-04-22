"Именно то, что делает Путин и их пропаганда каждый день": Долгополов обвинил российского теннисиста во лжи и лицемерии

"Именно то, что делает Путин и их пропаганда каждый день": Долгополов обвинил российского теннисиста во лжи и лицемерии

Украинский теннисист мощно ответил россиянину Андрею Рублеву на его слова о бессмысленности отстранения спортсменов из РФ и Белоруссии.

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов, вернувшийся из-за границы, чтобы защищать родной Киев от оккупантов, эмоционально отреагировал на высказывания российского теннисиста Андрея Рублева об отстранении российских и белорусских игроков от Wimbledon-2022.

24-летний россиянин опубликовал обращение, в котором пытался объяснить, что решение организаторов турнира дискриминационное и не имеет никакого смысла.

Вместо отстранения Рублев предложил предоставить российским и белорусским теннисистам право самим решать, участвовать ли в соревновании. Также он якобы выразил готовность жертвовать призовые средства людям, пострадавшим от войны.

Таким заявлением россиянина возмутился Долгополов, разоблачив истинные мотивы Рублева. Украинский теннисист обвинил россиянина во лжи, что тот якобы "не понимает, что происходит, ведь ничего не знает и не читает новостей".

"Это заявление Рублева - идеальный пример, почему решение Ассоциации лаун-тенниса правильное. Именно то, что делает его президент и их пропаганда каждый день - ложь.

Я ничего не знаю, я не читаю новости, я не слежу за событиями, у меня нет образования", - ложь. Рублев играл в парном разряде с украинцем за 10 дней до начала войны, он имеет прямой контакт с любым украинским игроком на турнирах Он точно знает, что происходит, учитывая, что он написал "No war" на камере в первые дни этой войны. Мы не совсем поняли, означает ли это капитуляцию Украины, поэтому надеялись, что он объяснит, но, конечно, он этого не сделал.

Андрей, хочешь знать, что происходит? Загугли одно единственное слово: "Буча". Или я уверен, что у тебя есть мои контакты, смело спрашивай, я тебе покажу сам. Ваша страна проводит геноцид в Украине, о чем говорили лидеры США и Канады, а Латвия официально его признала.

Поэтому, утверждая, что он ничего не знает, что он слеп и необразован, он продолжает объяснять, почему это не поможет. Рассказывает о дискриминации и демократии. Подождите, секундочку, мы думали, что ты необразован и не разбираешься в политике, а говоришь такие умные слова?

Если ты ничего не знаешь и не следишь, почему ты готов пожертвовать призовые? Каким семьям и детям ты хочешь помочь? Семьям российских солдат? Я уверен, что они страдают. Будь точнее и говори правду.

Хочешь быть первым из спорта, кто пожертвует денег? Роджер Федерер пожертвовал 500 тысяч долларов, а Виннипег, Премьер-Лига, мадридский Реал и NASCAR - по миллиону долларов, Бекхэм дал миллион фунтов, и этот список можно продолжать до бесконечности.

Поэтому, пожалуйста, лучше просто ничего не говорить, чем пытаться лгать, как это делает ваше правительство, только для того, чтобы сохранить свою привычную жизнь. Потому что здесь ваша страна массово насилует детей и женщин, стреляет в затылки связанных людей и ведет себя как варвар.

К сожалению, твоя речь полна лицемерия и лжи. ATP и WTA не должны освещать такое поведение. Если россияне и белорусы хотят говорить, то говорите правду, а не ложь. Спасибо всему миру за поддержку. Обнимаю из Киева, Украина", - написал Долгополов в своем Twitter.

So, в этом thread, let's discuss, why this Rublev statement is mostly lying and hypocrisy, exactly the reason how rusia acts in the world. Will post my thoughts ⬇️

And why @atptour @WTA должен не пробовать в сторону и получить этот ребенок из behaviors pic.twitter.com/ZEsVwjRXrv — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) 22 апреля 2022

Ранее сообщалось, что украинские теннисисты, среди которых и первая ракетка нашей страны Элина Свитолина, требуют полного отстранения игроков из РФ и Беларуси, которые публично не высказались против войны в Украине. В свою очередь, ATP и WTA осудили запрет российским и белорусским теннисистам выступить на Wimbledon-2022.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский вернулся защищать Киев

Читайте также:

Титулованный российский пловец получил "бан" за участие в путинском митинге в "Лужниках"

"Пасхальные подарочки для наших Героев": Зозуля отправил ВСУ очередную партию помощи (фото)

На Херсонщине оккупанты убили украинского призера чемпионата Европы по пулевой стрельбе