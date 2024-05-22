"Имеют на это право": Усик может сохранить титул IBF и звание абсолютного чемпиона до реванша с Фьюри

Для этого украинец должен обратиться к Международной боксерской федерации с просьбой отсрочить обязательную защиту пояса.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик может сохранить пояс Международной боксерской федерации (IBF) до боя-реванша с британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом рассказал президент IBF Дэрил Пиплс в комментарии Boxing Scene.

Еще в начале мая IBF объявила, что пояс станет вакантным из-за того, что Усик вовремя не провел обязательную защиту против официального претендента – хорвата Филиппа Хрговича.

Из-за этого после победы над Тайсоном Фьюри украинский боксер может недолго пробыть в статусе "абсолюта", что подразумевает обладание сразу четырьмя главными титулами – WBA, WBO, WBC и IBF. Сообщалось, что новый обладатель титула IBF в хевивейте определится в бою между Хрговичем и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится уже 1 июня.

Однако, по словам президента IBF, украинец имеет право обратиться в организацию с просьбой отсрочить обязательную защиту титула. Пока что такой от представителей Александра не поступало.

Если просьбу удовлетворят, то в реванше между Усиком и Фьюри, который собираются устроить 12-13 октября 2024 года в Эр-Рияде, снова будут стоять все четыре главных пояса и звание абсолютного чемпиона.

"Что касается правил IBF, любой действующий чемпион может обратиться и попросить об исключении. Любой действующий чемпион может попросить сделать исключение из любого правила IBF. Они имеют на это право. Почему этого до сих пор не сделали? Я не знаю", – заявил Дэрил.

Пиплс также отметил, что чемпионский статус поединка между Хрговичем и Дюбуа официально еще не подтвержден.

"Пока бой Хрговича и Дюбуа не претендует ни на один титул, в этот момент. Я уверен, что есть люди, которые принимают решение за кулисами, прежде чем обратиться ко мне с чем-то. Если команда Усика попросит сделать исключение, его будет передано в совет директоров IBF, и если совет его предоставит, то, скорее всего, будут применены особые условия", – сказал Пиплс.

Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском в Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

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