"Иначе этому не быть": президент итальянского клуба поставил ультиматум Суркису по трансферу игрока "Динамо"

Переход футболиста в Серию А сорвался.

Президент генуэзской "Сампдории" Массимо Ферреро назвал условие для подписания форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги.

Ранее появилась информация, что итальянский клуб вел переговоры по 21-летнему нападающему с руководством "бело-синих" и был близок к его аренде за 1,5 миллиона евро с правом выкупа контракта футболиста за 6-7 миллионов евро. Однако сделка сорвалась.

Теперь же Ферреро заявил, что его клуб подпишет украинца, если "Динамо" снизит на него цену. "Пойду на это только в случае, если цена снизится. Иначе этому не быть", - цитирует президента "Сампдории" Calciomercato.

Супряга - воспитанник футбольного клуба " Днепр ". В "Динамо" он перешел в 2018 году.

". В "Динамо" он перешел в 2018 году. Всего за "бело-синих" Владислав сыграл 41 матч и забил 3 мяча. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

В 2019-м в составе молодежной сборной Украины Супряга становился чемпионом мира.

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