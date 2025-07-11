Индийскую теннисистку застрелил собственный отец: подробности трагедии

Радхика Ядав / Фото из соцсетей

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25-летнюю индийскую теннисистку Радхику Ядав убил собственный отец в их доме в городе Гургаон.

О жуткой трагедии сообщает NDTV.

По данным полиции, 49-летний Дипак Ядав произвел пять выстрелов из пистолета, три из которых попали в тело его дочери, смертельно ранив ее.

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Дядя теннисистки доставил ее в больницу, где она скончалась.

По версии следствия, мотивом преступления стала зависть мужчины к успехам дочери.

В ходе допроса Ядав признался в убийстве, объяснив свой поступок насмешками со стороны жителей родного села.

По его словам, люди насмехались над ним, потому что он "живет на деньги дочери" и "ничего не достиг в жизни".

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Дипак просил дочь оставить работу в собственной теннисной академии, а после отказа несколько раз выстрелил в спину.

По данным Международной теннисной федерации (ITF), Радхика провела 36 одиночных и семь парных матчей под эгидой федерации. В последний раз она выходила на корт в марте 2024 года в одиночном разряде и в июне 2023 года – в парном.

После завершения игровой карьеры Радхика открыла теннисную академию в Гургаоне.

Ранее сообщалось, что футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота вместе со своим братом погиб в ДТП.

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