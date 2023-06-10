"Ингулец" и ЛНЗ не определили сильнейшего в первом матче плей-офф за право играть в УПЛ (видео)

Петровский "Ингулец" и черкасский ЛНЗ сыграли вничью в первом матче плей-офф за право играть в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне-2023/24. Поединок на стадионе "Ингулец" в Петровом завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм прошел без забитых мячей. На самом старте второй половины встречи Владислав Клименко вывел хозяев вперед.

Однако удержать победу "Ингулец" не смог. На 57-й минуте гости отыгрались – пенальти реализовал Иван Тищенко.

Больше в этом матче голов забито не было. Ответный матч между ЛНЗ и "Ингульцом" состоится в среду, 14 июня. Начало – в 15:00.

Отметим, что другую путевку в элитный дивизион разыграют запорожский "Металлург" и ровенский "Верес".

Напомним, по итогам прошлого сезона из УПЛ вылетели два худших клуба – "Львов" и "Металлист". Их места займут две лучшие команды Первой лиги – киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье".

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