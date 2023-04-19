"Ингулец" в перенесенном матче благодаря пенальти обыграл аутсайдера УПЛ (видео)

Подопечные Сергея Ковальца не дали сопернику прервать длительную безвыигрышную серию.
"Ингулец" на своем стадионе победил "Рух" в перенесенном поединке 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 1:0.
Единственный гол во встрече был забит в начале игры. На 15-й минуте капитан хозяев Максим Ковалев реализовал пенальти.
Максим Ковалев с пенальти выводит Ингулец вперед 1 : 0! #Football #UPL #Goals— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 19, 2023
До конца матча львовский клуб отыграться не смог. На последней минуте основного времени гости еще и остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Вив Соломон-Отабор.
После этой победы "Ингулец" (25 очков) занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ.
"Рух" (19 баллов) находится на предпоследней, 15-й позиции. Львовяне последний раз побеждали больше месяца назад, когда 5 марта обыграли "Металлист". После этого "желто-черные" не выигрывали шесть матчей подряд.
В следующем туре "Ингулец" 24 апреля на выезде сыграет против "Александрии", а "Рух" в тот же день померяется силами с "Днепром-1".
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