"Иногда лучше играть с ножом у горла": Де Брюйне оценил разгромный триумф над Украиной в Лиге наций

Один из лидеров бельгийской команды поделился впечатлениями от победного для "дьяволов" поединка.

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне прокомментировал победу над Украиной (3:0) в ответном матче плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

"Нам это было нужно. Весь матч в нашем исполнении был хорошим. Знаете, это было все или ничего. Мы просто должны были идти вперед. Пожалуй, иногда лучше играть с ножом у горла.

Было важно и необходимо добыть положительный результат. Это придает уверенность на будущее. Теперь мы знаем, что даже против такой сильной команды, как Украина, мы можем создавать моменты и играть хорошо. Мы не должны впадать в эйфорию, но мы можем отталкиваться от этого.

Ромелу Лукаку всегда будет забивать свои голы, если вы будете создавать ему моменты. Он столь эффективен. Он никогда не потеряет это умение, даже если однажды завершит карьеру", – сказал Де Брюйне в комментарии HLN.

Также читайте Миколенко поделился эмоциями после разгрома Украины от Бельгии в ответном матче плей-офф Лиги наций

Сборная Украины разгромно проиграла Бельгии (0:3) в ответном матче и по сумме двух поединков (3:4) проиграла борьбу за место в элитном дивизионе Лиги наций.

Команда Сергея Реброва проведет следующий розыгрыш Лиги наций во втором по престижности Дивизионе В. Сборная Бельгии осталась в Дивизионе А.

Ранее сообщалось, что Ребров прокомментировал разгромное поражение сборной Украины от Бельгии и невыход в элиту Лиги наций.

Также фиаско от Бельгии в решающем матче за элиту Лиги наций прокомментировал капитан сборной Украины Николай Матвиенко.

Читайте также: