Инсценировал собственную смерть: в Германии "воскресшего" футболиста бросили в тюрьму

Его жена также попала за решетку.

Бывший футболист немецкого "Шальке" Хианник Камба, который четыре года считался погибшим, а затем неожиданно оказался живым, получил 3 года и 10 месяцев заключения за инсценировку собственной смерти.

Аналогичный срок проведет в тюрьме его супруга, помогавшая ему провернуть аферу, пишет Daily Mail.

Официально смерть футболиста была зафиксирована в 2016 году. Считалось, что футболист отправился на родину в Африку и разбился в автокатастрофе. После "трагедии" жена Камба получила 1,2 миллиона евро страховых выплат в связи со смертью мужа в результате несчастного случая.

Однако в 2020 году выяснилось, что гибель футболиста была фейковой. Его заметили с семьей в немецком регионе Рур, после чего открыли уголовное производство из-за мошенничества.

Камба - воспитанник "Шальке", выступал за молодежную команду гельзенкирхенцев. Однако пробиться в основную команду ему не удалось.

В период 2008 - 2015 годов он играл за клубы из низших дивизионов Германии.

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